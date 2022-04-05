В Харькове приводят в порядок дороги после зимы (фото)

Уборку магистралей Харькова проводят работники КП "Дорожремстрой".
Об этом сообщили в Харьковской горсовете, передает РЕДПОСТ.
Работники КП "Дорожремстрой" убирают смет на улично-дорожной сети по ул. Полтавский Путь, спуск Клочковскому, у бассейна "Локомотив", БК «Железнодорожников», Ивановского моста.
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