    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове приводят в порядок дороги после зимы (фото)
05.04.2022  13:22   Рита Парфенова

В Харькове приводят в порядок дороги после зимы (фото)

Уборку магистралей Харькова проводят работники КП "Дорожремстрой".

В Харькове приводят в порядок дороги после зимы

Об этом сообщили в Харьковской горсовете, передает РЕДПОСТ.

В Харькове приводят в порядок дороги после зимы В Харькове приводят в порядок дороги после зимы

Работники КП "Дорожремстрой" убирают смет на улично-дорожной сети по ул. Полтавский Путь, спуск Клочковскому, у бассейна "Локомотив", БК «Железнодорожников», Ивановского моста.

В Харькове приводят в порядок дороги после зимы

Тэги:  дороги, уборка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 ЖКХ Тысячи кубометров снега вывезли с городских дорог коммунальщики Харькова 24.11 Дороги и транспорт С 26 ноября заработает еще одна камера фиксации нарушений ПДД на Харьковщине 15.11 Дороги и транспорт Украинцы смогут оперативно отслеживать нарушения ПДД в своем смартфоне: подробности
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 