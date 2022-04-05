Оперативная обстановка в Харькове на 5 апреля от ХОВА

За минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреливали Харьков и область.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Удары были нанесены из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.
Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.
В Барвенковском районе в результате обстрелов разрушены или повреждены жилые дома, автомобили и сельхозтехника. Жителям рекомендовано записываться на эвакуацию поездами. Также проводится эвакуация Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией жителям следует обращаться в органы местного самоуправления.
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