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05.04.2022  10:45   Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 5 апреля от ХОВА

За минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреливали Харьков и область.


РЕДПОСТ

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Удары были нанесены из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.

В Барвенковском районе в результате обстрелов разрушены или повреждены жилые дома, автомобили и сельхозтехника. Жителям рекомендовано записываться на эвакуацию поездами. Также проводится эвакуация Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией жителям следует обращаться в органы местного самоуправления.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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