05.04.2022 10:45 Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 5 апреля от ХОВА

За минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреливали Харьков и область.



РЕДПОСТ

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Удары были нанесены из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.



Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.



В Барвенковском районе в результате обстрелов разрушены или повреждены жилые дома, автомобили и сельхозтехника. Жителям рекомендовано записываться на эвакуацию поездами. Также проводится эвакуация Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией жителям следует обращаться в органы местного самоуправления.