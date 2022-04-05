Поезда через Харьков изменили маршрут: причины

После обстрелов Краматорска повреждено железнодорожное полотно на этом участке.
Об этом сообщили в АО "Укрзалізниця", отметив что движение поездов будет возобновлено после стабилизации на участке, передает РЕДПОСТ.
Поезд 142/141 Львов-Лозовая тем временем изменяет маршрут движения и будет следовать через Полтаву-Южную без заезда на станцию Харьков. Отправление из Львова в 14:15, по Полтаве-Южной в 15:52, из Лозовой в 02:11, по Полтаве-Южной в 04:41.
Поезд 45/46 Ужгород-Лозовая находится по станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.
Пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, рекомендуем находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.
Напомним, вчера за сутки "Укрзалізниці" удалось эвакуировать из региона 3100 человек.
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