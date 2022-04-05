05.04.2022 09:05 Рита Парфенова

Когда в Харькове закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Харькове продлится еще около десяти дней.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в КП «ХТС», передает РЕДПОСТ.

Пока же рабочие КП «Харьковские тепловые сети» не прекращают ремонтировать оборудование, которое выходит из строя в результате вражеских обстрелов.



Специалисты проверяют и регулируют режимы и подпитки на котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Также заменяют дефектные участки трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения.



В «Теплосетях» отметили, что отопительный сезон продлится еще почти десять дней, и система теплоснабжения должна работать даже в экстремальных условиях.

КП «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу горячего водоснабжения в 3008 жилых домах.