Когда в Харькове закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Харькове продлится еще около десяти дней.
Об этом сообщили в КП «ХТС», передает РЕДПОСТ.
Пока же рабочие КП «Харьковские тепловые сети» не прекращают ремонтировать оборудование, которое выходит из строя в результате вражеских обстрелов.
Специалисты проверяют и регулируют режимы и подпитки на котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Также заменяют дефектные участки трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения.
В «Теплосетях» отметили, что отопительный сезон продлится еще почти десять дней, и система теплоснабжения должна работать даже в экстремальных условиях.
КП «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу горячего водоснабжения в 3008 жилых домах.
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