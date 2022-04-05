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05.04.2022  11:07   Рита Парфенова

Захотел бесплатно приодеться: мародер пойман в Харькове на горячем (фото)

В одном из магазинов одежды Харькова задержали вора.

t.me/prokuratura_kharkiv

Инцидент произошел в Слободском районе Харькова, передает РЕДПОСТ.

Около двух часов дня 3 апреля мужчина проник в магазин и пытался похитить одежду и сумки.Однако задуманное осуществить не удалось. Мародер был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

t.me/prokuratura_kharkiv

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова мужчине сообщено о подозрении  по факту покушения на кражу, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому в порядке ст. 615 УПК Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  кража, прокуратура, мародер, харьков
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