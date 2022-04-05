05.04.2022 11:07 Рита Парфенова

Захотел бесплатно приодеться: мародер пойман в Харькове на горячем (фото)

В одном из магазинов одежды Харькова задержали вора.

Инцидент произошел в Слободском районе Харькова, передает РЕДПОСТ.



Около двух часов дня 3 апреля мужчина проник в магазин и пытался похитить одежду и сумки.Однако задуманное осуществить не удалось. Мародер был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова мужчине сообщено о подозрении по факту покушения на кражу, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).



В настоящее время подозреваемому в порядке ст. 615 УПК Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.