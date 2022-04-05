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05.04.2022  11:27   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 5 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 867 человек. Выздоровело 274 241 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 625 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 15 человек (в том числе у 15 жителей города Харькова).
8 человек заболели в Богодуховском районе, 2 – в Лозовском, 1 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 5 апреля 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 апреля.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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