11.10.2021 14:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине прогремел взрыв в жилом доме

В Краснодарском районе произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 11 октября около 11:50 спасателям поступило сообщение о происшествии в селе Наталино по улице Сенченко, 58.

По предварительной информации произошел взрыв газа в жилом доме.

В результате чего 35-летний домовладелец получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пожара в результате взрыва не последовало.

На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее поступило сообщение о чрезвычайном происшествии , которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а.