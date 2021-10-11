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11.10.2021  14:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине прогремел взрыв в жилом доме

В Краснодарском районе произошел взрыв бытового газа.

Взрыв газа произошел на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 11 октября около 11:50  спасателям поступило сообщение о происшествии в селе Наталино по улице Сенченко, 58.
 
По предварительной информации произошел взрыв газа в жилом доме.
 
В результате чего 35-летний домовладелец получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пожара в результате взрыва не последовало. 
 
На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. 
 
Напомним, ранее поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, взрыв газа
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