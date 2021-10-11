11.10.2021 14:10 Виталий Хиневич
На Харьковщине прогремел взрыв в жилом доме
В Краснодарском районе произошел взрыв бытового газа.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 11 октября около 11:50 спасателям поступило сообщение о происшествии в селе Наталино по улице Сенченко, 58.
По предварительной информации произошел взрыв газа в жилом доме.
В результате чего 35-летний домовладелец получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пожара в результате взрыва не последовало.
На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее поступило сообщение о чрезвычайном происшествии
, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0