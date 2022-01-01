01.01.2022 18:34 Дмитрий Колоней
Взрыв газа в доме под Харьковом: женщины чудом выжили (фото)
Для двух женщин под Харьковом новогодняя ночь чуть не стала последней, но они могут попасть в тюрьму.
Как сообщает РЕДПОС
Т, ссылаясь на ГУ ГСЧС
и Нацполицию
, вечером 31 декабря 2021 года прогремел взрыв в доме по улице Мусийчанской, 82 в Богодухове. Получили ожоги тела жена хозяина дома 1951 г.р. и ее дочь 1975 г.р. Пострадавших госпитализированли в ожоговый центр Харькова. Взрыв повредил внешние и внутренние конструкции дома. Вызванные в 20:14 огнеборцы задействаны не были - пожар не возник. Причина взрыва устанавливается.
Приехавшие по вызову в 20:39 полицейские выяснили, что, по предварительным выводам, взорвался 5-литровый газовый баллон. Взрывом разрушена пристройка к дому. Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 3 лет за решеткой.
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