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01.01.2022  18:34   Дмитрий Колоней

Взрыв газа в доме под Харьковом: женщины чудом выжили (фото)

Для двух женщин под Харьковом новогодняя ночь чуть не стала последней, но они могут попасть в тюрьму.

Взрыв газа: Взорвался баллон в частном доме в Богодухове по улице Мусийчанской, 82, две женщины в больнице с ожогами
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС и Нацполицию, вечером 31 декабря 2021 года прогремел взрыв в доме по улице Мусийчанской, 82 в  Богодухове. Получили ожоги тела жена хозяина дома 1951 г.р. и ее дочь 1975 г.р. Пострадавших госпитализированли в ожоговый центр Харькова. Взрыв повредил внешние и внутренние конструкции дома. Вызванные в 20:14 огнеборцы задействаны не были - пожар не возник. Причина взрыва устанавливается.
 
 
Взрыв газа: Взорвался баллон в частном доме в Богодухове по улице Мусийчанской, 82, две женщины в больнице с ожогами
 
Приехавшие по вызову в 20:39 полицейские выяснили, что, по предварительным выводам, взорвался 5-литровый газовый баллон. Взрывом разрушена пристройка к дому. Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 3 лет за решеткой.
 
Взрыв газа: Взорвался баллон в частном доме в Богодухове по улице Мусийчанской, 82, две женщины в больнице с ожогами
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове ребенок получил ожог от новогодней гирлянды.
 
Источник:   ГУ ГСЧС, Нацполиция
 Тэги:  взрыв газа, харьков, богодухов
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