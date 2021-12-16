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16.12.2021  12:15   Виталий Хиневич

В Харькове ребенок получил ожог от новогодней гирлянды

Годовалый ребенок коснулся гирлянды во время ее работы.

Ожог от гирлянды Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой  на Главное управление Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что в Киевском районе Харькова годовалая девочка коснулась включенной гирлянды, в тот момент, когда она была подключена в электрическую сеть. В результате этих действий, ребенок получил термический ожог ладони. 
 
 
25-летняя мать не усмотрела за своей дочерью, в результате на нее был составлен протокол согласно части 1 статьи 184 Административного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.
 
Тэги:  происшествие, харьков
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