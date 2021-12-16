16.12.2021 12:15 Виталий Хиневич
В Харькове ребенок получил ожог от новогодней гирлянды
Годовалый ребенок коснулся гирлянды во время ее работы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что в Киевском районе Харькова годовалая девочка коснулась включенной гирлянды, в тот момент, когда она была подключена в электрическую сеть. В результате этих действий, ребенок получил термический ожог ладони.
25-летняя мать не усмотрела за своей дочерью, в результате на нее был составлен протокол согласно части 1 статьи 184 Административного кодекса Украины.
Напомним, ранее компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство
и выдернул на нем чеку.
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