12.10.2021 18:32 Евгений Клочко

Депутат харьковского горсовета от ОПЗЖ завладел миллионами на строительстве ФОКа - прокуратура

Депутата Харьковского горсовета подозревают в создании организованной группы, которая завладела 9 млн. грн. бюджетных средств.

Как стало известно РЕДПОСТ в Харьковской областной прокуратуре, один из депутатов Харьковского горсовета основал общество с ограниченной ответственностью, где занимал должность директора. Зная о том, что в одном из поселковых советов в Харьковской области проводятся конкурсные торги на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, он решил завладеть бюджетными средствами, привлекая к этому двух своих знакомых.

«Директор ООО подготовил и разместил на сайте конкурсное предложение на участие в торгах, где его предприятие признано победителем. Учитывая отсутствие у предприятия соответствующих разрешений на проведение работ по строительству, человек предоставил поселковому совету договор подряда, заключенный между его предприятием и предприятием его знакомых, которых он привлек к своему преступному замыслу.

После этого организованная группа составила документы с заведомо ложными сведениями о выполненных работах и предоставили их председателю поселкового совета, заверив его, что объемы выполненных работ, указанные в документах, соответствуют объемам и стоимости работ, выполненных на объекте и якобы проверенные инженером по техническому надзору.

Своими действиями организованная преступная группа нанесла бюджету поселкового совета ущерб на сумму более 9 млн грн », - говорится в сообщении прокуратуры.

На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении членам организованной группы.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, вероятно речь идет об ООО «Горпром», директором которого является депутат горсовета от ОПЗЖ Игорь Шрам. Ведь в судебном реестре фигурирует уголовное производство относительно завышения стоимости работ при строительстве ФОК в Новой Покровке, которое выполняло ООО «Горпром».

Также стоит отметить, что данное предприятие получило подряды от харьковского КП «Спорт для всех» на сумму более 50 млн. грн.

Напомним, правоохранители объявили в розыск бывшего заместителя директора ХАЗа, которого подозревают в растрате 30 миллионов гривен.