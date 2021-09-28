28.09.2021 17:45

Терехов является очевидным фаворитом выборов в Харькове, — эксперт

Политолог назвал Терехова главным претендентом, Добкина – его основным соперником, а остальных кандидатов – просто статистами на выборах.



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Как сообщает РЕДПОСТ , для большинства участников харьковской предвыборной кампании эти выборы станут лишь поводом заявить о себе на будущее, а очевидным лидером является Игорь Терехов — только он в настоящее время производит впечатление реального кандидата. Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя начало регистрации кандидатов в мэры.

«Очевидным фаворитом можно считать нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова. Несмотря на приставку «и.о.» команда Терехова смогла закрепить свои политические и управленческие позиции в городе.

Опираясь на наследство Кернеса, была сделана ставка на продолжение его курса. Городские власти пошли по пути налаживания продуктивной работы в горсовете, настроив режим бесконфликтного и компромиссного голосования по ключевым для города вопросам. Проделанная за несколько месяцев работа принесла результат. Терехов был выдвинут в мэры от «Блока Кернеса – Успешный Харьков». Это для города своеобразный политический бренд, а для местных политиков — центр сборки», — считает Карасев.

Говоря о Михаиле Добкине, политолог отметил, что его попытка вернуться в харьковскую политику оказалась неудачной.

«Добкин пошел на выборы как самовыдвиженец, что косвенно показало, что бренд «Кернес» перешел в руки Терехова. Поэтому Добкин оказался в сложной ситуации: он не может быть жестким оппонентом Терехова, но и для выстраивания альтернативы у него лимит ресурсов и времени», — говорит эксперт.

Также Евгений Карасев заметил, что другие потенциальные участники выборов Александр Фельдман и Юлия Светличная на сегодняшний день отстранились от ведения кампании. При этом Светличная в случае своего выдвижения набрала бы еще меньше голосов, чем Добкин, поэтому политолог предполагает ее отказ от выдвижения кандидатуры.

Напомним, к сегодняшнему дню документы на участие в избирательной кампании подали 7 кандидатов. Это руководитель харьковской организации "Национальный корпус" Константин Немичев, советник общественной организации “Наш дом – Харьков” Михаил Добкин, депутат Харьковского областного совета (фракция "Оппозиционная платформа - За жизни») Валерий Говоров, депутат Харьковского горсовета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин, предприниматель Александр Кондрусик и исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.