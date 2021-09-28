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28.09.2021  18:42   Евгений Клочко

Вопрос по проспекту Маршала Жукова остается пока нерешенным, - Харьковский горсовет

Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения по вопросу переименования пр. Маршала Жукова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, решением Харьковского городского совета от 24.02.2021 г. «О чествовании исторической памяти лиц, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Украины» была почтена историческая память человека, принимавшего участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины, и восстановлено название объекта топонимики «проспект Маршала Жукова». 
 
Второй апелляционный административный суд сегодня, 28 сентября, рассмотрел апелляционную жалобу Харьковского городского совета на решение Харьковского окружного административного суда, которым признан противоправным и недействительным отдельный пункт указанного решения городского совета.
 
Указанную апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения. В нарушение норм действующего законодательства при рассмотрении дела суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе.
 
В связи с нарушением судом норм действующего законодательства при рассмотрении дела, Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения.
 
Также сейчас нельзя считать окончательно решенным вопрос о статусе объекта топонимики «проспект Маршала Жукова». Это связано с тем, что решением Харьковского окружного административного суда от 16.06.2021 г. по другому делу по иску Харьковского городского совета признано противоправным и недействительным пункт распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации от 17.05.2016 г. «О переименовании объектов топонимики г. Харькова», которым переименован объект топонимики города Харькова «проспект Маршала Жукова» на «проспект Петра Григоренко».
 
В настоящее время указанное судебное решение от 16.06.2021 г. действует, поскольку апелляционное рассмотрение дела продолжается и не завершено.
 
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы проспект в Харькове носил имя маршала Георгия Жукова.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  проспект маршала жукова, горсовет
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