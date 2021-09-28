28.09.2021 18:42 Евгений Клочко

Вопрос по проспекту Маршала Жукова остается пока нерешенным, - Харьковский горсовет

Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения по вопросу переименования пр. Маршала Жукова.

Как сообщает РЕДПОСТ , решением Харьковского городского совета от 24.02.2021 г. «О чествовании исторической памяти лиц, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Украины» была почтена историческая память человека, принимавшего участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины, и восстановлено название объекта топонимики «проспект Маршала Жукова».

Второй апелляционный административный суд сегодня, 28 сентября, рассмотрел апелляционную жалобу Харьковского городского совета на решение Харьковского окружного административного суда, которым признан противоправным и недействительным отдельный пункт указанного решения городского совета.

Указанную апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения. В нарушение норм действующего законодательства при рассмотрении дела суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе.

В связи с нарушением судом норм действующего законодательства при рассмотрении дела, Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения.

Также сейчас нельзя считать окончательно решенным вопрос о статусе объекта топонимики «проспект Маршала Жукова». Это связано с тем, что решением Харьковского окружного административного суда от 16.06.2021 г. по другому делу по иску Харьковского городского совета признано противоправным и недействительным пункт распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации от 17.05.2016 г. «О переименовании объектов топонимики г. Харькова», которым переименован объект топонимики города Харькова «проспект Маршала Жукова» на «проспект Петра Григоренко».

В настоящее время указанное судебное решение от 16.06.2021 г. действует, поскольку апелляционное рассмотрение дела продолжается и не завершено.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы проспект в Харькове носил имя маршала Георгия Жукова.