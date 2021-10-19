На Харьковщине из-за пожара эвакуировали людей

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 19 октября Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 октября После ночного дождя и хмурого утра днем будет ясно, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков.