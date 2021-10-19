19.10.2021 10:45 Виталий Хиневич
На Харьковщине из-за пожара эвакуировали людей
В Чугуевском районе произошло возгорание 4-этажного дома.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 18 октября около 12:47 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Белый Колодезь по переулку Солнечному, 16.
К моменту прибытия спасателей огонь распространился на 2 этаже, общей площадью 3 квадратных метра. В квартире горел диван.
Из-за сильного задымления в подъезде было эвакуировано 6 жителей дома.
На ликвидацию пожара понадобилось более часа. Причину происшествия устанавливают.
Напомним, ранее в Московском районе Харькова произошел пожар
в жилом доме. Жильцов эвакуировали спасатели.
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