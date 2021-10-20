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20.10.2021  17:42   Дмитрий Колоней

Коронавирус: в Харькове Институт имени Малой помогает больным с осложнениями

Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины помогает больным с осложнениями после перенесенного коронавируса.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по информации вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, для помощи больным на втором этаже института отвели 30 коек.
 
 
Медики занимаются постковидными осложнениями и состояниями, обследуют больных и дают рекомендации. Также все пациенты с осложнениями получают специализированную узконаправленную помощь в зависимости от патологии.
 
«Человек, который переболел коронавирусом, страдает от постковидного синдрома, он может находиться в неврологическом, терапевтическом, гастроэнтерологическом и других отделениях из-за того, что на этапе выхода из ковида у него возникли какие-то обострения. Эта система работает», - пояснила заместитель городского головы.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове увеличивают количество кислородных точек в городских больницах.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  осложнения, коронавирус, харьков, лечение, институт малой, ковид
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