20.10.2021 17:42 Дмитрий Колоней
Коронавирус: в Харькове Институт имени Малой помогает больным с осложнениями
Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины помогает больным с осложнениями после перенесенного коронавируса.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, по информации вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, для помощи больным на втором этаже института отвели 30 коек.
Медики занимаются постковидными осложнениями и состояниями, обследуют больных и дают рекомендации. Также все пациенты с осложнениями получают специализированную узконаправленную помощь в зависимости от патологии.
«Человек, который переболел коронавирусом, страдает от постковидного синдрома, он может находиться в неврологическом, терапевтическом, гастроэнтерологическом и других отделениях из-за того, что на этапе выхода из ковида у него возникли какие-то обострения. Эта система работает», - пояснила заместитель городского головы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове увеличивают количество
кислородных точек в городских больницах.
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