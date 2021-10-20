20.10.2021 17:42 Дмитрий Колоней

Коронавирус: в Харькове Институт имени Малой помогает больным с осложнениями

Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины помогает больным с осложнениями после перенесенного коронавируса.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по информации вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, для помощи больным на втором этаже института отвели 30 коек.

Медики занимаются постковидными осложнениями и состояниями, обследуют больных и дают рекомендации. Также все пациенты с осложнениями получают специализированную узконаправленную помощь в зависимости от патологии.

«Человек, который переболел коронавирусом, страдает от постковидного синдрома, он может находиться в неврологическом, терапевтическом, гастроэнтерологическом и других отделениях из-за того, что на этапе выхода из ковида у него возникли какие-то обострения. Эта система работает», - пояснила заместитель городского головы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове увеличивают количество кислородных точек в городских больницах.