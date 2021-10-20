20.10.2021 17:25 Виталий Хиневич

В Харьковских теплосетях рассказали, как быстро обрабатываются заявки на "15-62" по отоплению

Технический директор КП “ХТС” Евгений Кауркин объяснил, как работает обратная связь с населением

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

В настоящее время в Харькове к отоплению подключаются по 1000 харьковских домов ежедневно. Процесс идет без сбоев, а в случае возникновения дефектов в батареях харьковчане могут обращаться в диспетчерскую службу 15-62 — их заявки будут оперативно обрабатывать «Харьковские тепловые сети».

Об этом в интервью телеканалу Simon рассказал технический директор Харьковских теплосетей Евгений Кауркин.

«За первый день мы включили порядка 1400 домов и получили 340 заявок на службу 15-62. Такая заявка – это обратная связь жильца в наш адрес. На второй день мы подключили порядка 980 домов, но прирост заявок был уже порядка 1000», — рассказал Кауркин.

По его словам, заявки часто оставляют люди, которые знают, что в соседнем подъезде уже работает отопление, однако их собственные батареи еще не подключены.

Также техдиректор ХТС отметил, что на сегодняшний день серьезные проблемы в сетях обнаружены не были, дефекты устраняются быстро.

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Зачастую причиной отсутствия отопления становится то, что в подключенных квартирах жильцы могут случайно перекрывать кран не собственной батареи, а всего стояка, тем самым блокируя подачу тепла на верхние этажи. В таких случаях сотрудники ХТС проводят разъяснительную работу.

В настоящее время более 85% жилых домов Харькова уже с теплом, а до конца недели работы по подключению должны быть в основном закончены.

Характерно, что именно в этом году тепловые сети Харькова прошли масштабную модернизацию, что значительно повысило стабильность и энергетическую эффективность работы всей системы. Партнером этого проекта стоимостью 107,59 миллионов долларов является Мировой банк.

В октябре на встрече с руководителем Харькова Игорем Тереховым представители Мирового банка подтвердили продолжение совместной работы над обновлением тепловой инфраструктуры города.

Напомним, Мировой банк продолжает участвовать в модернизации тепловых сетей Харькова.