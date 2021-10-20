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20.10.2021  17:00   Виталий Хиневич

Труп сына и матери: на Харьковщине расследуют обстоятельства смерти людей

Тела мужчины и женщины были обнаружены в их собственном доме.

На Харьковщине нашли труп матери и сына
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 17 октября в отделение полиции обратился староста Яковенковского сельсовета.
 
Мужчина сообщил, что двое местных жителей села Калиновка несколько дней не выходят на связь. 
 
По месту жительства 67-летней женщины и 40-летнего мужчины выехали сотрудники правоохранительных органов.
 
Во время осмотра частного домовладения полицейские обнаружили тела женщины и ее сына. 
 
 
Гражданка находилась дома на диване со следами удушья на шее. Повешенным был найден и ее сын. Рядом с его телом находилась предсмертная записка. 
 
Тела умерших были направлены в морг для проведения медицинской экспертизы. 
 
На основании данного происшествия было открыто уголовное производство в рамках части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, под Харьковом в пепелище обнаружили труп хозяина сгоревшего дома.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков, удушье
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