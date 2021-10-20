20.10.2021 17:00 Виталий Хиневич
Труп сына и матери: на Харьковщине расследуют обстоятельства смерти людей
Тела мужчины и женщины были обнаружены в их собственном доме.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 17 октября в отделение полиции обратился староста Яковенковского сельсовета.
Мужчина сообщил, что двое местных жителей села Калиновка несколько дней не выходят на связь.
По месту жительства 67-летней женщины и 40-летнего мужчины выехали сотрудники правоохранительных органов.
Во время осмотра частного домовладения полицейские обнаружили тела женщины и ее сына.
Гражданка находилась дома на диване со следами удушья на шее. Повешенным был найден и ее сын. Рядом с его телом находилась предсмертная записка.
Тела умерших были направлены в морг для проведения медицинской экспертизы.
На основании данного происшествия было открыто уголовное производство в рамках части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, под Харьковом в пепелище обнаружили труп
хозяина сгоревшего дома.
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