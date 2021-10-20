20.10.2021 17:00 Виталий Хиневич

Труп сына и матери: на Харьковщине расследуют обстоятельства смерти людей

Тела мужчины и женщины были обнаружены в их собственном доме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 17 октября в отделение полиции обратился староста Яковенковского сельсовета.

Мужчина сообщил, что двое местных жителей села Калиновка несколько дней не выходят на связь.

По месту жительства 67-летней женщины и 40-летнего мужчины выехали сотрудники правоохранительных органов.

Во время осмотра частного домовладения полицейские обнаружили тела женщины и ее сына.

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Гражданка находилась дома на диване со следами удушья на шее. Повешенным был найден и ее сын. Рядом с его телом находилась предсмертная записка.

Тела умерших были направлены в морг для проведения медицинской экспертизы.

На основании данного происшествия было открыто уголовное производство в рамках части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Харьковом в пепелище обнаружили труп хозяина сгоревшего дома.