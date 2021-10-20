20.10.2021 16:34 Дмитрий Колоней

Стажировка харьковских студентов во Франции? Бесплатно? Реально ли это?

Харьковский национальный университет городского хозяйства подписал договор о сотрудничестве с культурно-образовательной общественной организацией Альянс Франсез, которую курирует Посольство Франции.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , для будущих архитекторов и дизайнеров Харькова становятся реальнымм стажировки за рубежом. В рамках договоренностей студенты смогут пройти курс обучения во Франции бесплатно.

«Франция очень интересна для студентов, поскольку мы единственная среди стран Европы, где обучение бесплатно, и мы с удовольствием принимаем украинских студентов из университета Бекетова, а также любого вуза Харькова, поскольку мы знаем, что уровень подготовки украинских студентов очень высокий», - Фабрис Дисдье директор ОО «Альянс Франсез»

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«В рамках договора мы планируем проводить совместные мероприятия и обмен, осуществлять помощь в организации совместных практик, что касается нашого университета и наших интересов, и различные мероприятия по культурному обмену с Францией – это и новые контакты, заказчики, будущие партнёры, площадки для реализации идей наших студентов- будущих архитекторов и дизайнеров », - сообщила завдующая кафедой изобазительного искусства Харьковского национального университета городского хозяйства Елена Оленина.

В рамках сотрудничества в университете открыта выставка фотографий известного французского фотографа, журналиста Федерика Шобена. В его коллекцию вошли строения позднего советского периода вычурной архитектурной формы. Те здания, которые в то время очень отличались от общей серой монолитной массы. Студенты имели возможность лично пообщаться с автором фотографий.

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