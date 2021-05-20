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20.05.2021  09:09   

Что ожидает харьковчан после отмены фиксированной цены на газ

С четверга, 20 мая, правительство больше не будет регулировать цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Кабмин отменил фиксированные цен на газ

Соответственно, отменяются фиксированные цены, по которым "Нафтогаз" обязан был продавать голубое топливо местным предприятиям ЖКХ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Отмену государственного регулирования цены на газ глава украинского правительства назвал важным шагом к созданию полноценного рынка газа.

«Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду», – сообщил он.

По его словам, неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ.

Теперь все местные предприятия теплокоммунэнерго будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно.

«Поручил Минрегиону и Минэнергетики течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины. Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ», – сообщил премьер-министр.

Источник:   Телеграм-канал Дениса Шмыгаля
 Тэги:  газ, цена, кабмин
 
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