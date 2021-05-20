В поселке Жуковского проводится полная замена тепловых сетей.
Об этом, пишет РЕДПОСТ, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил 19 мая в телевизионной программе «Отражение».
По его словам, этим вопросом никто не занимался долгие годы, поэтому необходимо привести в порядок инженерные коммуникации, чтобы в дальнейшем жители поселка не испытывали никаких проблем с теплоснабжением.
«Сегодня мы делаем тотальную перекладку теплосетей по городу. И вы увидите, какие реконструкции мы сделаем до начала отопительного сезона в Харькове. Город никогда не знал таких реконструкций, начиная от полного ремонта котлов и заканчивая магистральными трубопроводами», - подчеркнул Игорь Терехов.
Напомним, на территории завода «Хартрон» полностью модернизируют котельную. Будет выполнен капитальный ремонт двух котлов, заменены два сетевых насоса, а благодаря сотрудничеству с Мировым банком запущена в работу когенерационная установка.
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажность:
давление:
ветер: