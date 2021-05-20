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20.05.2021  08:56   

Игорь Терехов: В поселке Жуковского делают полную перекладку теплосетей

В поселке Жуковского проводится полная замена тепловых сетей.


// city.kharkov.ua

Об этом, пишет РЕДПОСТ,  исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил 19 мая в телевизионной программе «Отражение».

По его словам, этим вопросом никто не занимался долгие годы, поэтому необходимо привести в порядок инженерные коммуникации, чтобы в дальнейшем жители поселка не испытывали никаких проблем с теплоснабжением.

«Сегодня мы делаем тотальную перекладку теплосетей по городу. И вы увидите, какие реконструкции мы сделаем до начала отопительного сезона в Харькове. Город никогда не знал таких реконструкций, начиная от полного ремонта котлов и заканчивая магистральными трубопроводами», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, на территории завода «Хартрон» полностью модернизируют котельную. Будет выполнен капитальный ремонт двух котлов, заменены два сетевых насоса, а благодаря сотрудничеству с Мировым банком запущена в работу когенерационная установка.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, теплосети, харьков
 
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