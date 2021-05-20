В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (п. №6) до 17:00 20 мая.; пер. 2-й Лесопарковский, 14 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20 мая.
Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (п. №4, стояк) до 18:00 20 мая.
Слободской район:
ул. Киргизская, 9-а (п. №3, стояк) до 20:00 20 мая.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 126 до 17:00 20 мая;
ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. Армейская, 126-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34(п. №6, стояк) до 20:00 20 мая.
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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