20.05.2021 08:33

Где в Харькове не будет воды 20 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (п. №6) до 17:00 20 мая.; пер. 2-й Лесопарковский, 14 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20 мая.



Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (п. №4, стояк) до 18:00 20 мая.



Слободской район:

ул. Киргизская, 9-а (п. №3, стояк) до 20:00 20 мая.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 126 до 17:00 20 мая;

ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20 мая.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. Армейская, 126-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34(п. №6, стояк) до 20:00 20 мая.