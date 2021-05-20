20.05.2021 08:05

Игорь Терехов рассказал о благоустройстве Журавлевского гидропарка

Территории Журавлевского гидропарка полностью отведена для отдыха. Строительство домов на ней будет запрещено.



// city.kharkov.ua

Земля на территории Журавлевского гидропарка должна быть возвращена в зону рекреации Генерального плана города Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью исполняющего обяханности Харьковского городского головы Игора Терехова в телепрограмме «Отражение».

Игорь Терехов напомнил, что в течение двух лет там планируется создать современную зеленую зону отдыха для людей разного возраста.

«Харьков - сухопутный город. Была бы у нас хотя бы такая река, как Днепр, мы бы ее обыграли совершенно по-другому. Тем не менее на последней сессии горсовета я презентовал уникальный проект. В гидропарк будут приезжать люди со всех районов. Там будут пляжи, набережная, зоны отдыха, смотровые площадки, можно будет переехать из одного острова на другой на велосипеде, пробежаться, поплавать на лодке, байдарке, катере. Это будет зона комфорта для харьковчан, и им никуда не нужно будет уезжать», - сообщил он.

Вход на территорию гидропарка будет бесплатным, подчеркнул Игорь Терехов.

«Сегодня Харьков - самый комфортный город Украины по проживанию. Конечно, нам есть куда расти, и ни в коем случае нельзя останавливаться. Я и наша команда над этим работаем. У нас есть Стратегия развития города. Мы понимаем, что нужно сделать в первую очередь, чтобы Харьков всегда был топовым городом», - заявил исполняющий обязанности городского головы.