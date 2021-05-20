20.05.2021 06:46

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 20 мая

На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Окружающие переложат на плечи Овна львиную часть своих проблем и забот! Овен готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Овен подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь к Овну за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?



Телец (21 апреля – 21 мая)

Организаторские способности Тельца достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Тельца группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Телец справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть их вниманием, требуя от Близнецов помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Близнецы не в силах, им придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в них.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Раку необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Рака может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!



Лев (24 июля – 23 августа)

Отличный день для того, чтобы Лев посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Лев вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Лев не станет уменьшать их количество – он настроен экономить.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева должна быть готова к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ей придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Девы или ее ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Девы – логика и только логика. Ей придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Наблюдательность и проницательность Весов могут достигнуть высот, о которых они не подозревали! Их интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Весам проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Весы читают их мысли! Сами же они способны невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Отношения Скорпиона с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Скорпион окончательно не потерял ориентиры, ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Стрельцу покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Козерог способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды советуют ему не стесняться лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Козерога будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Водолей одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды советуют Водолею играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыб будут волновать вопросы справедливости – и их личные, и глобальные. Обида от того, как с ними поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Рыбам нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют Рыбам ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.