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19.05.2021  14:49   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 20 мая

Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.

Погода в Харькове, дождь в саду Шевченко

Утром пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается, магнитных бурь не ожидается.

Народные приметы. Разноцветные лучи на восходе солнца – значит, погода изменится в худшую сторону.

Если роса быстро высыхает – будет дождь, если не высыхает до полудня – будет ненастье.

Если 20 мая идет дождь – сентябрь будет теплым.

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.

Если во время заката солнечный диск больше обычного и красный, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Если в ночном небе висит красный месяц – будет дождь. У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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