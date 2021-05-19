19.05.2021 14:49

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 20 мая

Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.

Утром пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается, магнитных бурь не ожидается.



Народные приметы. Разноцветные лучи на восходе солнца – значит, погода изменится в худшую сторону.



Если роса быстро высыхает – будет дождь, если не высыхает до полудня – будет ненастье.



Если 20 мая идет дождь – сентябрь будет теплым.



Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.



Если во время заката солнечный диск больше обычного и красный, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.



Если в ночном небе висит красный месяц – будет дождь. У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода.