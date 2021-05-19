Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Утром пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается, магнитных бурь не ожидается.
Народные приметы. Разноцветные лучи на восходе солнца – значит, погода изменится в худшую сторону.
Если роса быстро высыхает – будет дождь, если не высыхает до полудня – будет ненастье.
Если 20 мая идет дождь – сентябрь будет теплым.
Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.
Если во время заката солнечный диск больше обычного и красный, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.
Если в ночном небе висит красный месяц – будет дождь. У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
19 ая отмечается народный праздник Иов-горошник
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