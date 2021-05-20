20.05.2021 06:00

День вышиванки: памятные даты, события, приметы и запреты 20 мая

Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.

Ежегодно в третий четверг мая отмечается Международный день вышиванки.

В 2006 году одна из студенток факультета истории Черновицкого национального университета предложила отпраздновать Международный день вышиванки. Студентку вдохновил ее знакомый, который всегда надевал рубашку. В 2006 году в вышиванки оделись несколько студентов и преподавателей университета.



В следующем году праздник вышиванки отмечался лишь в Черновицком национальном университете, однако уже через год он распространился на все учебные заведения Украины.



В 2014 году был конкурс на лучшее фото семьи в вышиванках. В 2015 году было положено начало акции «Подари вышиванку защитнику», в ходе которой вышиванки были переданы бойцам, которые принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины. Акция приобрела мировые масштабы. В ней приняли участие примерно пятьдесят стран по всему миру.

Еще одна традиция – парад вышиванок. В этом году, в 15-й день вышиванки, в Харькове в 18.00 с площади Конституции (возле памятника Независимости) до до площади Свободы (волонтерская палатка) пройдет Парад вышиванок. Обязательное условие для участников – наличие маски и рушника, с помощью которого сформируют колонны с 1,5-метровыми дистанциями.

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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.

Этот профессиональных праздник учрежден Указом Президента в знак важной роли банковской системы и значительного вклада работников банковской сферы в развитие экономики государства и обеспечение финансовой стабильности.

Банковская система Украины берет свой отсчет с марта 1991 года, когда Верховной Радой был принят Закон Украины «О банках и банковской деятельности». Система является двухуровневой и состоит из Национального банка Украины (центральный банк, который проводит единую государственную денежно-кредитную политику с целью обеспечения стабильности национальной денежной единицы - гривни), а также банков разных видов и форм собственности (создаются на акционерных или паевых основах юридическими и физическими лицами).



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Каждый год 20 мая свой профессиональный праздник отмечают люди весьма редкой профессии – переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики. Все эти названия относятся к специалистам, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими. День переводчика жестового языка в Украине появился в календаре праздничных дат не так давно – 25 марта 2009 года. За недолгую историю праздник уже обзавелся собственными традициями. На следующий год после учреждения праздника, в 2009 году, прошли массовые торжественные мероприятия, на которых отметили лучших представителей профессии. Это нововведение прижилось, и церемонии стали проводить ежегодно. А с 2011 года в канун праздника была проведена Всеукраинская конференция переводчиков жестового языка, в которой участвовали и зарубежные специалисты.



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Всемирный День метрологии учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88-м заседании Комитета. Появление праздника связано со знаменательной датой, 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на Дипломатической метрологической конференции представители 17 государств поставили свои подписи под знаменитой Метрической конвенцией – первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного единства измерений. Многостороннее подписание договора во многом стало возможным благодаря усилиям выдающихся русских ученых, прежде всего Д.И.Менделеева, академиков О.В.Струве, Г.И.Вильда, Б.С.Якоби.

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) на своем заседании 20 декабря 2017 года приняла без голосования резолюцию о провозглашении 20 мая Всемирным днем пчелы «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».



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Кроме того, 20 мая – день Святого Бернардина Сиенского, покровителя сотрудников пресс-служб, пиарщиков, рекламщиков и прочих работников коммуникации. Молитва святому Бернардину Сиенскому звучит вполне актуально: «Святой Бернардин, слова были так важны для тебя. Ты провел большую часть жизни, неся в мир золотые слова Истины. Тебе претили слова постыдные и лживые. Помолись за нас, дабы мы всегда могли произносить имя Божье с почтением и предпочесть слова любви словам лживым...»

Также в этот день...



В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.



1742 – русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии – мыса, названного вскоре его именем (мыс Челюскина).



1799 – родился Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы.



1873 – фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов.



1895 – в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке).



1925 – родился Алексей Андреевич Туполев, генеральный конструктор самолетов, доктор технических наук, профессор, академик РАН, Герой Социалистического Труда.



1939 – Роман Карцев (настоящая фамилия Кац), комедийный актер эстрады и кино.



1944 – Джо Кокер (полное имя Джон Роберт Кокер), английский рок-певец, бывший газосварщик и упаковщик в магазине, ставший, несмотря на белый цвет кожи, одним из лучших в мире исполнителем блюзов и соул.



1946 – родилась Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян), американская певица армянского происхождения, обладательница «Оскара».



1956 – родился Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили), писатель, эссеист, переводчик, японист. Под псевдонимом Акунин создал детективы-бестселлеры об Эрасте Фандорине и сестре Пелагие, критические и документальные работы Григорий Чхартишвили публикует под своим настоящим именем.



1975 – родился Шурá (настоящее имя Александр Медведев), певец. Тот самый, который, потрясая мир беззубой улыбкой, призывал творить добро.



2003 – Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и другие слова, о которых древние римляне не имели представления.



2005 – состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале – мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого «Путники», который получил «Золотую пальмовую ветвь»



2009 – умер Олег Янковский, актер театра и кино, режиссер, оставшийся в памяти зрителей «тем самым Мюнхгаузеном», «влюбленным по собственному желанию».



2009 – в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле «Шахтер» (Донецк) обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории Кубка УЕФА



Именины отмечают: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.