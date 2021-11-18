18.11.2021 10:30 Евгений Клочко

Тяжелобольным украинцам станут доступны инновационные медпрепараты: подробности

В Верховной раде был принят за основу законопроект, призванный помочь тяжелобольным украинцам.

В Украине на сегодняшний день отсутствует четкий механизм того, как помочь тяжелобольным пациентам получить доступ к инновационным лекарствам, которых ещё нет в широком доступе на отечественном рынке. Однако такие лекарства существуют, сообщает РЕДПОСТ, и уже сейчас они могут спасти или улучшить жизнь больных людей.

Но это ещё только планы. В Верховной Раде соответствующий законопроект был принят только за основу. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

"В случае окончательного принятия законопроекта урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию тяжелобольные пациенты с согласия смогут получить бесплатно такие медикаменты. Подобная практика существует в странах ЕС и в США ", - говорятся на сайте Минздрава.

В объяснительной записке к законопроекту в свою очередь значится, что предлагаемые нормы позволят в частности:

определить программу расширенного доступа пациентов к исследуемым медикаментам;

закрепить права врача назначать и применять в медицинской практике незарегистрированные лекарства, а также уменьшить нагрузку на систему здравоохранения по обеспечению тяжелобольных пациентов лечением и соответственно снизить стоимость такого лечения для государства.

Напомним, Великобритания начинает исследования нового препарата при постковидном синдроме. Отмечается, что медикамент настроен на активацию энергетических импульсов митохондрий. Данное воздействие позволит пациенту, инфицированному коронавирусом, побороть усталость организма от воздействия вируса на него.