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18.11.2021  09:53   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 354 случая заражения коронавирусом в Харькове.


РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 759 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 229 143 человек. Выздоровело 188 939 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 34 989 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 420 человек (в том числе 354 жителей города Харькова). По 74 человека заболели в 74 – Изюмском и Красноградском районах области, 67 – Богодуховском, 61 – Чугуевском, 36 - Лозовском, 27 – Купянском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 3 ноября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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