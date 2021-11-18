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18.11.2021  09:49   

Парк Горького в Харькове: вечерняя фотопрогулка (фото)

Фотопрогулка по вечернему Центральному парку культуры и отдыха им. Горького, Харьков.

Здесь все могут найти развлечения на свой вкус - от катания на американских горках или занятий спортом до посещения дома ужасов, сообщает РЕДПОСТ.
 
Напомним, парк Горького перешел на зимний режим работы. Кроме того, в парке ведутся работы по монтажу новогодних украшений.

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Тэги:  парк горького, харьков, пейзаж
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