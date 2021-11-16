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16.11.2021  19:17   Маргарита Кравцова

Флора и фауна харьковского парка Горького ушли на зимние каникулы (фото)

Парк Горького в Харькове активно готовят к зиме и предстоящим новогодним праздникам.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, вся инфраструктура, в том числе и водные аттракционы, консервируются, а озеро спускают. Но в этом году воду спустят не до конца. Хотят, говорит пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко, попробовать сохранить на будущий год ту рыбу, которую занесли перелетные птицы. А лебеди, огары и канадские гуси перебрались на зимовку в зоопарк. 
 
 
Также те деревья и растения, которые любят тепло, бережно обертывают и покрывают на зиму. Чтобы минимизировать влияние холодов и осадков. Некоторые набивают хвоей и укрывают специальными мешками. 
"Таким образом мы сохраняли наши сакуры японские, которые очень привередливы или, например, тюльпановые деревья, которые тоже не любят морозов. Вот, собственно, за ними должен быть особый уход", - говорит Андрей Кравченко. 
 
Также парк  постепенно начинают украшать новогодними иллюминациями. Сейчас ведутся работы по монтажу украшений. 
"Мы начали с самых дальних уголков и потихонечку стягиваемся к Центральной аллее, к Центральной площади. К концу месяца собственно парк будет полностью уже украшен в новогодние и рождественские украшения, будут новые иллюминации, будут полюбившиеся уже фигуры", - говорит Андрей Кравченко. 
 
Не обойдутся и без праздников. Сейчас готовят программы грядущих гуляний. 
"Сначала череда новогодних праздников. Далее праздники других культур до масленицы - это будет конец февраля - начало марта. Начнем мы с Дня Святого Николая", - делится планами Андрей Кравченко.
А уже весной будет новый сезон и новые гулянья. Но парк прекрасен в любую погоду - главное позитивный настрой и хорошая компания.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове уже началась подготовка к празднованию Нового года, в связи с чем до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы - строится каток.
 

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Тэги:  парк горького, зима, харьков, праздники
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