16.11.2021 19:17 Маргарита Кравцова

Флора и фауна харьковского парка Горького ушли на зимние каникулы (фото)

Парк Горького в Харькове активно готовят к зиме и предстоящим новогодним праздникам.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , вся инфраструктура, в том числе и водные аттракционы, консервируются, а озеро спускают. Но в этом году воду спустят не до конца. Хотят, говорит пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко, попробовать сохранить на будущий год ту рыбу, которую занесли перелетные птицы. А лебеди, огары и канадские гуси перебрались на зимовку в зоопарк.

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Также те деревья и растения, которые любят тепло, бережно обертывают и покрывают на зиму. Чтобы минимизировать влияние холодов и осадков. Некоторые набивают хвоей и укрывают специальными мешками.

"Таким образом мы сохраняли наши сакуры японские, которые очень привередливы или, например, тюльпановые деревья, которые тоже не любят морозов. Вот, собственно, за ними должен быть особый уход", - говорит Андрей Кравченко.

Также парк постепенно начинают украшать новогодними иллюминациями. Сейчас ведутся работы по монтажу украшений.

"Мы начали с самых дальних уголков и потихонечку стягиваемся к Центральной аллее, к Центральной площади. К концу месяца собственно парк будет полностью уже украшен в новогодние и рождественские украшения, будут новые иллюминации, будут полюбившиеся уже фигуры", - говорит Андрей Кравченко.

Не обойдутся и без праздников. Сейчас готовят программы грядущих гуляний.

"Сначала череда новогодних праздников. Далее праздники других культур до масленицы - это будет конец февраля - начало марта. Начнем мы с Дня Святого Николая", - делится планами Андрей Кравченко.

А уже весной будет новый сезон и новые гулянья. Но парк прекрасен в любую погоду - главное позитивный настрой и хорошая компания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове уже началась подготовка к празднованию Нового года, в связи с чем до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы - строится каток

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