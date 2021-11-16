    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: разыскиваются очевидцы аварии (фото)
16.11.2021  19:59   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП под Харьковом: разыскиваются очевидцы аварии (фото)

Вечером 14 ноября 2021 года в пригороде Харькова погиб мужчина.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 14 ноября 2021 около 20:40 автомобиль ВАЗ 2107, за рулем которого сидел 28-летний водитель,  двигался по Космической улице в селе Лиман Чугуевского района. Машина ехала со стороны Змиева в сторону поселка Слобожанское и в районе дома №6 сбила 44-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного дела. Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю ВСЗУСТ СУ ГУНП в Харьковской области капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.
 
ДТП Харьков: Насмерть сбит пешеход в селе Лиман, разыскиваются очевидцы аварии
 
Напомним, ранее мы писали о поиске свидетелей, которые видели, как сбили пешехода на Полтавском Шляхе.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смертельное дтп, розыск свидетелей, харьков, чугуев, лиман, авария, труп, сбит пешеход
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 Криминал и происшествия ДТП на Одесской: У Николая Харьковского так и не удалось взять образец крови 11.05 Криминал и происшествия На Харьковщине маршрутный микроавтобус насмерть сбил молодую девушку 08.05 Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе авто насмерть сбило пожилую женщину (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 