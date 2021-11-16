16.11.2021 19:59 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП под Харьковом: разыскиваются очевидцы аварии (фото)

Вечером 14 ноября 2021 года в пригороде Харькова погиб мужчина.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 14 ноября 2021 около 20:40 автомобиль ВАЗ 2107, за рулем которого сидел 28-летний водитель, двигался по Космической улице в селе Лиман Чугуевского района. Машина ехала со стороны Змиева в сторону поселка Слобожанское и в районе дома №6 сбила 44-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного дела. Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю ВСЗУСТ СУ ГУНП в Харьковской области капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.

Напомним, ранее мы писали о поиске свидетелей, которые видели, как сбили пешехода на Полтавском Шляхе.