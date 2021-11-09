09.11.2021 19:21 Дмитрий Колоней

ДТП на Одесской: У Николая Харьковского так и не удалось взять образец крови

Подозреваемый в смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове вновь отказался сдавать кровь для экспертизы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, сегодня, 9 ноября 2021 года Николая Харьковского, котрого подозревают в смертельном ДТП на Одесской, доставили в одну из харьковских больниц для забора крови. На месте присутствовал адвокат, отец подозреваемого и понятые. Подозреваемый вновь отказался сдавать кровь. Данное решение зафиксировано под протокол всеми присутствовавшими.

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Принудительно взять кровь из вены у несовершеннолетнего не представляется возможным, поскольку данный вопрос не регламентирован украинским законодательством. С другой стороны и Европейский суд по правам человека стоит на позиции запрещающей принудительно отбирать кровь у подозреваемых. Решение Николая Харьковского об отказе будет приобщено к материалам уголовного дела.

"Крайней необходимости получать кровь у нас нет", - подытоэжил Дмитрий Чубенко, - "поскольку достаточно образцов мочи которые он сдал после ДТП. Силой кровь из вены брать не будут."

Напомним, ранее мы писали о том, что у подозреваемого в смертельной аварии 16-летнего Николая Харьковского будет принудительно взята кровь для анализа - полиция обратилась в суд с ходатайством об экспертизе. Ранее подозреваемый отказывался дать кровь для анализа. Об этом сообщил один из адвокатов семьи погибшего в ДТП водителя Игоря Носова Маси Найем.