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09.11.2021  19:21   Дмитрий Колоней

ДТП на Одесской: У Николая Харьковского так и не удалось взять образец крови

Подозреваемый в смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове вновь отказался сдавать кровь для экспертизы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, сегодня, 9 ноября 2021 года Николая Харьковского, котрого подозревают в смертельном ДТП на Одесской, доставили в одну из харьковских больниц для забора крови. На месте присутствовал адвокат, отец подозреваемого и понятые. Подозреваемый вновь отказался сдавать кровь. Данное решение зафиксировано под протокол всеми присутствовавшими.
 
 
Принудительно взять кровь из вены у несовершеннолетнего не представляется возможным, поскольку данный вопрос не регламентирован украинским законодательством. С другой стороны и Европейский суд по правам человека стоит на позиции запрещающей принудительно отбирать кровь у подозреваемых. Решение Николая Харьковского об отказе будет приобщено к материалам уголовного дела. 
 
"Крайней необходимости получать кровь у нас нет", - подытоэжил Дмитрий Чубенко, - "поскольку достаточно образцов мочи которые он сдал после ДТП. Силой кровь из вены брать не будут."
 
Напомним, ранее мы писали  о том, что у подозреваемого в смертельной аварии 16-летнего Николая Харьковского будет принудительно взята кровь для анализа - полиция обратилась в суд с ходатайством об экспертизе. Ранее подозреваемый отказывался дать кровь для анализа. Об этом сообщил один из адвокатов семьи погибшего в ДТП водителя Игоря Носова Маси Найем. 
Тэги:  смертельное дтп, одесская, харьков, забор крови, николай харьковский
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