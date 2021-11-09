Суд оштрафовал Николая Харьковского за нарушения правил дорожного движения

Подозреваемого в совершении смертельного ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина оштрафовали за езду без прав и превышение скоростного режима.
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Посвятите день тому, что для вас действительно дорого. Приветствуется общение с родными и любимыми людьми.
После непродолжительного прояснения утром небо снова затянет тучами на весь день. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 9 ноября в нашей стране отмечают День украинской письменности и языка. Он основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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