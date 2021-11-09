09.11.2021 13:20 Виталий Хиневич

Суд оштрафовал Николая Харьковского за нарушения правил дорожного движения

Подозреваемого в совершении смертельного ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина оштрафовали за езду без прав и превышение скоростного режима.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».

Отмечается, что незадолго до трагических событий Николай Харьковский управлял транспортным средством без прав с нарушением скоростного режима.

На Николая был составлен административный протокол на основании нарушений ПДД.

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Сегодня судья Татьяна Штых рассмотрела и вынесла решение.

На основании статьи 122 и 126 Административного кодекса Украины, Николаю необходимо будет выплатить 3 400 гривен штрафа за нарушения скоростных ограничений и управление транспортным средством без автомобильных прав.

Адвокат подсудимого на судебное заседание не явилась, равно как и сам подсудимый.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиБ на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.