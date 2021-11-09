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09.11.2021  13:20   Виталий Хиневич

Суд оштрафовал Николая Харьковского за нарушения правил дорожного движения

Подозреваемого в совершении смертельного ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина оштрафовали за езду без прав и превышение скоростного режима.

Николаю Харьковскому постановили выплатить штраф
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».
 
Отмечается, что незадолго до трагических событий Николай Харьковский управлял  транспортным средством без прав с нарушением скоростного режима.
 
На Николая был составлен административный протокол на основании нарушений ПДД.
 
 
Сегодня судья Татьяна Штых рассмотрела и вынесла решение.
 
На основании статьи 122 и 126 Административного кодекса Украины, Николаю необходимо будет выплатить 3 400 гривен штрафа за нарушения скоростных ограничений и управление транспортным средством без автомобильных прав.
 
Адвокат подсудимого на судебное заседание не явилась, равно как и сам подсудимый. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиБ на месте. В  Infiniti  пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая. 
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  штраф, николай харьковский, харьков
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