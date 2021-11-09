09.11.2021 13:35 Евгений Клочко

COVID-сертификат и ПЦР-тест для проезда в харьковских маршрутках: перевозчик опроверг фейк

В Харькове на одном из маршрутных такси появилось предупреждение о запрете проезда без COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковский телеграм-канал ХС Харьков, 9 ноября появилась публикация с фото, на которой якобы на автобусе 277-го маршрута на стекле висело сообщение:

"Уважаемые пассажиры. Перевозка пасажиров осуществляется в количестве сидячих мест в защитных масках либо респираторах, а также при наличии документов, которые подтверждают вакцинацию против COVID-19 или негативный ПЦР (экспресс)тест."

Нам удалось связаться с перевозчиком ООО "Экспрес", представители которого сообщили, что распространенная информация о данных ограничениях является фейком.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с COVID-19 в Харькове могут ужесточить правила проезда в городском транспорте.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан не исключила, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, то городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет инициировать ужесточение карантинных ограничений в городском транспорте.