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09.11.2021  13:35   Евгений Клочко

COVID-сертификат и ПЦР-тест для проезда в харьковских маршрутках: перевозчик опроверг фейк

В Харькове на одном из маршрутных такси появилось предупреждение о запрете проезда без COVID-сертификата или ПЦР-теста.

COVID-сертификат и ПЦР-тест для проезда в харьковских маршрутках не нужны
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковский телеграм-канал ХС Харьков, 9 ноября появилась публикация с фото, на которой якобы на автобусе 277-го маршрута на стекле висело сообщение:
 
"Уважаемые пассажиры. Перевозка пасажиров осуществляется в количестве сидячих мест в защитных масках либо респираторах, а также при наличии документов, которые подтверждают вакцинацию против COVID-19 или негативный ПЦР (экспресс)тест."
 
Нам удалось связаться с перевозчиком ООО "Экспрес", представители которого сообщили, что распространенная информация о данных ограничениях является фейком. 
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с COVID-19 в Харькове могут ужесточить правила проезда в городском транспорте.
 
Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан не исключила, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, то городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет инициировать ужесточение карантинных ограничений в городском транспорте.
 
Источник:   ХС Харьков
 Тэги:  транспорт, covid-19, фейк, харьков
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