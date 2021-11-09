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09.11.2021  14:00   Рита Парфенова

В Харьковском зоопарке – большой именинник (видео)

Обитатель Харьковского зоопарка слон Аун отметил свой 24-й день рождения.


zoo.kharkov.ua

Слон Аун их Харьковского зоопарка отметил день рождения. Новости Харькова

Свой очередной, 24-й, день рождения слон Аун Нейн Лей отметил в новых вольерах, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка. В нашем зоопарке красавец-великан живет уже 19 лет – он приехал в Харьков в пятилетнем возрасте из в Эмменского зоопарка в Нидерландах. Именно там есть обычай давать слонам имена на бирманском языке. Аун Нейн Лей переводится как «рожденный победитель» – он был первым слоном, рожденным в европейском зоопарке без вмешательства людей.

Каждый год сотрудники харьковского зоопарка готовят для большого именинника сюрпризы. Не стал исключением и этот день рождения. Для «виновника торжества» устроили вкусный гастрономический квест: приготовили своеобразные макси-конфеты из тыкв с разными начинками. Одну наполнили яблоками, вторую – морковкой, в третью – бананами. И красиво разложили на ароматном сене. Угощение пришлось Ауну по душе, «конфетки» исчезли в считанные минуты.

Сомнений нет – именинник счастлив, ведь праздник получился вкусным и интересным!

Напомним, ранее мы писали, что еще один обитатель Харьковского зоопарка переселился в новые вольеры: на «Тропу тигра» наконец-то вышел ее полноправный хозяин – амурский тигр Елисей.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, слон
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