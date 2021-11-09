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09.11.2021  18:45   Евгений Клочко

Успейте набрать: в Харькове жители домов нескольких районов останутся без воды (адреса)

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 10 ноября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Новобаварский район:

  • ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (подъезд №1, стояк) до 20:00 10 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Танкопия, 39/18 (подъезд №3, спаренный стояк) до 17:00 11 ноября.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 37, 39 до 17:00 10 ноября.
  • ул. Танкопия, 8 (стояк) до 20:00 10 ноября.

Холодногорский район: 

  • ул. Ильинская, 59 (подъезд №6, стояк) до 20:00 10 ноября.

Напомним, 9 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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