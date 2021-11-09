Успейте набрать: в Харькове жители домов нескольких районов останутся без воды (адреса)

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, 9 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
Комментариев: 0
Посвятите день тому, что для вас действительно дорого. Приветствуется общение с родными и любимыми людьми.
После непродолжительного прояснения утром небо снова затянет тучами на весь день. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 9 ноября в нашей стране отмечают День украинской письменности и языка. Он основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажность:
давление:
ветер: