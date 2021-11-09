Успейте набрать: в Харькове жители домов нескольких районов останутся без воды (адреса)

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Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака Посвятите день тому, что для вас действительно дорого. Приветствуется общение с родными и любимыми людьми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 ноября После непродолжительного прояснения утром небо снова затянет тучами на весь день. Днем без существенных осадков.