Кто видел, как сбили пешехода на Полтавском Шляхе, отзовитесь

Правоохранители устанавливают свидетелей ДТП.
Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.
26 июля около 1:40 на автодороге возле дома № 51 по улице Полтавский шлях неизвестный автомобиль сбил пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения.
В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 050-51-56-796 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского 22, а именно к капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу.
Комментариев: 0
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: