29.07.2021 14:23 Рита Парфенова

Кто видел, как сбили пешехода на Полтавском Шляхе, отзовитесь

Правоохранители устанавливают свидетелей ДТП.

Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.

26 июля около 1:40 на автодороге возле дома № 51 по улице Полтавский шлях неизвестный автомобиль сбил пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения.



В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.



Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 050-51-56-796 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского 22, а именно к капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу.

Напоним, что ранее мы писали о розыске очевидцев смертельного ДТП на Салтовке.