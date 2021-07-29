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29.07.2021  14:23   Рита Парфенова

Кто видел, как сбили пешехода на Полтавском Шляхе, отзовитесь

Правоохранители устанавливают свидетелей ДТП.

Розыск свидетелей ДТП на Полтавском Шляхе 26 июля 2021 года

Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.

26 июля около 1:40 на автодороге возле дома № 51 по улице Полтавский шлях неизвестный автомобиль сбил пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения.

В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 050-51-56-796 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского 22, а именно к капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу.

Напоним, что ранее мы писали о розыске очевидцев смертельного ДТП на Салтовке.  
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
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