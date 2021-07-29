Спасли 9 человек, эвакуировали 15: под Харьковом - пожар в многоэтажке

Пожар в квартире жилого дома в пгт Рогань произошел 29 июля утром.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
По прибытию на место, где разыгралась стихия, спасатели установили, что горят домашние вещи и мебель в квартире на 4-м этаже 10-ти этажного жилого дома. Пламя ужераспространялось на соседние квартиры.
Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию жильцов дома с верхних этажей - при помощи автолестницы вывели 9 человек, из них четверо детей. Помимо этого, лестничными пролетами было эвакуировано 15 жильцов дома.
На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось чуть больше часа.
На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.
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