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29.07.2021  13:43   

Спасли 9 человек, эвакуировали 15: под Харьковом - пожар в многоэтажке

Пожар в квартире жилого дома в пгт Рогань произошел 29 июля утром.

Пожар в многоэтажке в Рогани. Новости Харькова

 

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

По прибытию на место, где разыгралась стихия, спасатели установили, что горят домашние вещи и мебель в квартире на 4-м этаже 10-ти этажного жилого дома. Пламя ужераспространялось на соседние квартиры.

Пожар в многоэтажке в Рогани. Новости Харькова

Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию жильцов дома с верхних этажей - при помощи автолестницы вывели 9 человек, из них четверо детей. Помимо этого, лестничными пролетами было эвакуировано 15 жильцов дома.

На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось чуть больше часа.

На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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