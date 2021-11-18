Под Харьковом возле автотрассы нашли артснаряды (фото)

Пиротехники ГСЧС разминировали и подорвали боеприпасы времен Второй мировой войны.
Десять взрывоопасных предметов было обезврежено на специальной подрывной площадке во вторник, 17 ноября. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Большинство опасных находок обнаружили в Харьковском районе, в лесопосадке в районе села Павловка. Семь артиллерийских снарядов лежали в 25 метрах от автодороги Харьков - Симферополь. Две минометных мины и гранаты нашли в населенных пунктах Богодуховского и Чугуевского районов области.
«Эхо войны» свезли на специальный полигон, и в тот же день боеприпасы были ликвидированы пиротехнической группой Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Ранее мы писали об обнаружении и разминировании в поле вблизи села Каменка Изюмского района области 27 боеприпасов времен Второй мировой войны.
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