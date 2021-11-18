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18.11.2021  09:19   Рита Парфенова

Под Харьковом возле автотрассы нашли артснаряды (фото)

Пиротехники ГСЧС разминировали и подорвали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 10 боеприпасов. Новости Харькова

Десять взрывоопасных предметов было обезврежено на специальной подрывной площадке во вторник, 17 ноября. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Большинство опасных находок обнаружили в Харьковском районе, в лесопосадке в районе села Павловка. Семь артиллерийских снарядов лежали в 25 метрах от автодороги Харьков - Симферополь. Две минометных мины и гранаты нашли в населенных пунктах Богодуховского и Чугуевского районов области.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 10 боеприпасов. Новости Харькова

«Эхо войны» свезли на специальный полигон, и в тот же день боеприпасы были ликвидированы пиротехнической группой Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Ранее мы писали об обнаружении и разминировании в поле вблизи села Каменка Изюмского района области 27 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
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