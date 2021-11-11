11.11.2021 13:00 Виталий Хиневич

Как проходит следствие по делу Николая Харьковского

По состоянию на сегодня назначено 13 экспертиз, ряд других освидетельствований запланировано в будущем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление правозащитника Маси Найема, который помогает семьям пострадавшим в ДТП на Одесской.

Отмечается, что в ближайшее время планируется провести осмотр автомобилей с привлечением экспертов, что в дальнейшем позволит выполнить автотехническую экспертизу.

Кроме этого было допрошено более 9 свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

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Благодаря работе адвокатских групп, которые отправили информационные запросы информационные агентства, удалось найти еще 5 очевидцев трагедии.

В частности правоведы скоро предоставят информацию, которая касается процедуры принудительного взятия биологического материала у подозреваемого в совершении ДТП на Одесской.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.