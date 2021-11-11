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11.11.2021  13:00   Виталий Хиневич

Как проходит следствие по делу Николая Харьковского

По состоянию на сегодня назначено 13 экспертиз, ряд других освидетельствований запланировано в будущем.

ДТП на Одесской в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление правозащитника Маси Найема, который помогает семьям пострадавшим в ДТП на Одесской. 
 
Отмечается, что в ближайшее время планируется провести осмотр автомобилей с привлечением экспертов, что в дальнейшем позволит выполнить автотехническую экспертизу.
 
Кроме этого было допрошено более 9 свидетелей дорожно-транспортного происшествия. 
 
 
Благодаря работе адвокатских групп, которые отправили информационные запросы информационные агентства, удалось найти еще 5 очевидцев трагедии.
 
В частности правоведы скоро предоставят информацию, которая касается процедуры принудительного взятия биологического материала у подозреваемого в совершении ДТП на Одесской. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
 
Источник:   Маси Найем
 Тэги:  дтп, николай харьковский, харьков
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