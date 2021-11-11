Перечень опасных пород собак: кому нужно оформлять страховку

Кабинет министров Украины определил перечень опасных пород собак, владельцы которых в обязательном порядке должны застраховать ответственность за вред, который может быть причинен третьим лицам.
Как пишет РЕДПОСТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 ноября. В официальных материала указано, что список был принят в рамках выполнения законов «О страховании» и «О защите животных от жестокого обращения».
В список пошла 51 порода собак и их метисы. Их владельцы обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности или компенсации в случае если животное нанесет вред третьим лицам.
Сейчас в списке находятся бульдоги, овчарки, доберманы, мастифы и другие. Отметим, что список сократили – ранее он насчитывал около 90 пород собак.
Напомним, в Украине начали действовать штрафные санкции за нарушения правил выгула домашних питомцев. Хозяева собак теперь обязаны выгуливать на поводке и в наморднике животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека.
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