11.11.2021 13:10

Перечень опасных пород собак: кому нужно оформлять страховку

Кабинет министров Украины определил перечень опасных пород собак, владельцы которых в обязательном порядке должны застраховать ответственность за вред, который может быть причинен третьим лицам.





Как пишет РЕДПОСТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 ноября. В официальных материала указано, что список был принят в рамках выполнения законов «О страховании» и «О защите животных от жестокого обращения».



В список пошла 51 порода собак и их метисы. Их владельцы обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности или компенсации в случае если животное нанесет вред третьим лицам.



Сейчас в списке находятся бульдоги, овчарки, доберманы, мастифы и другие. Отметим, что список сократили – ранее он насчитывал около 90 пород собак.

Полный список опасных пород собак:

аиди (овчарка атласская) айну (собака айнский, хоккайдо) акбаш акита-ину акита американский (собака большой японский) бандог американский бергамаско (овчарка бергамская) брохольмер датский бувье арденский бувье фланерский бульдог алапасский чистокровный (отто) бульдог американский бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де прессо мальоркин) бульмастиф бультерьер английский бультерьер английский стафордширский бурбуль южноафриканский овчарка картская овчарка голландская овчарка греческая овчарка Эштрельская (португальская горная) овчарка кавказская (волкодав кавказский) овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский) овчарка восточноевропейская овчарка французская (босерон) волкодав ирландский гампр доберман дог аргентинский (аргентинский мастиф) дог канарский кангал кане-корсо као де кастро лаборейро као де сэра де астрела (португальская пастушья собака) марема (овчарка маремо-абруцкая) мастиф английский мастиф бельгийский мастиф пиренейский тибетский мастиф московская сторожевая перо де пресса канарио (собака канарский) пит-бультерьер американский рафейра дуалинтежа (собака португальский сторожевой) риджбек родезийский риджбек тайский ротвейлер собака волчья итальянская собака волчья саарлосская (вольфхаунд) собака волчья чешская терьер американский стафордширский тоза-ину (собака японский бойцовский) метисы всех указанных пород

Напомним, в Украине начали действовать штрафные санкции за нарушения правил выгула домашних питомцев. Хозяева собак теперь обязаны выгуливать на поводке и в наморднике животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека.