11.11.2021 13:30 Виталий Хиневич

ВОЗ ожидает новую мировую проблему, которая может затронуть украинцев

В 2022 году может возникнуть глобальная нехватка медицинского инструмента.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Insider».

Отмечается, что медики встревожены возможной нехваткой медицинских шприцев для вакцинации.

Дефицит может повлиять на темпы вакцинации во всем мире, побудить более бедные страны к небезопасному повторному использованию медицинских игл.

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Производители медицинского инструментария должны найти способы предотвратить кризис и увеличить количество изготовления одноразовых шприцев.

В противном случае медицинское сообщество столкнется с нехваткой более чем в 2 миллиарда шприцев.

Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.