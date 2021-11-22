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22.11.2021  16:40   Дмитрий Колоней

Доигрались: под Харьковом прикрыли игровой центр с казино (фото)

В пригороде Харькова прекращена деятельность заведения с незаконным игорным бизнесом.

Криминал Харьков: В Мерефе прикрыли игровой центр с виртуальным казино
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Харьковской окружной прокуратуры Александра Ильенкова установлено, что в Мерефе Харьковской области прекращена деятельность центра, вопреки требованиям Закона Украины «О запрете игорного бизнеса», предоставлявшего доступ к азартным играм с помощью электронного (виртуального) казино на персональных компьютерах.
 
 
В итоге обыска были найдены 10 компьютеров с программным обеспечением, дававшем доступ к азартным играм. Решается вопрос об аресте изъятого имущества. Кроме того, во время следственных действий в соответствующем заведении зафиксирован факт игры двух человек на соответствующих устройствах.
 
Криминал Харьков: В Мерефе прикрыли игровой центр с виртуальным казино
 
Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, а именно незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей. Виновному светит штраф от десяти тысяч до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове закрыли игорное заведение в Основянском районе города.
В ходе проведенных следственных действий изъято 8 игровых автоматов и оборудования к ним.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  казино, игровой бизнес, харьков, мерефа
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