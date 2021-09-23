23.09.2021 15:00 Виталий Хиневич
Под крики «Ганьба»: Верховная Рада Украины проголосовала за нашумевший закон
Народные депутаты поддержали законопроект №5599.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
23 сентября народные избранники поддержали во втором чтении и в целом законопроект №5599
(«О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни»).
Согласно принятому закону лицом, имеющим значительный экономический, политический вес, является тот, кто участвует в политической жизни, влияет на информационное пространство и имеет активы свыше 2 млрд 270 млн гривен.
За данные нормы закона проголосовали 279 депутатов, протестную позицию выразили 54.
Принятие закона проходило под бурные обсуждения и крики в сессионном зале.
Напомним, ранее Верховная Рада одобрила
законопроект о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС).
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