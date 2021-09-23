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23.09.2021  15:00   Виталий Хиневич

Под крики «Ганьба»: Верховная Рада Украины проголосовала за нашумевший закон

Народные депутаты поддержали законопроект №5599.

Рада приняла нашумевший закон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины. 
 
23 сентября народные избранники поддержали во втором чтении и в целом законопроект №5599 («О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни»).
 
Согласно принятому закону лицом, имеющим значительный экономический, политический вес, является тот, кто участвует в политической жизни, влияет на информационное пространство и имеет активы свыше 2 млрд 270 млн гривен. 
 
За данные нормы закона проголосовали 279 депутатов, протестную позицию выразили 54. 
 
Принятие закона проходило под бурные обсуждения и крики в сессионном зале.
 
Напомним, ранее Верховная Рада одобрила законопроект о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС).
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  харьков
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