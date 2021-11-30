Драка у супермаркета: в Харькове девушка избила парня (видео)

О конфликте в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове у супермаркета "Посад" произошла драка. При этом главной героиней конфликта стала девушка. Она не только яростно отругала за что-то парня, но и в полной мере использовала его в качестве тренировочного мешка.
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Проведя серию ударов кулаком в голову, девушка ударила парня ногой в живот. Несмотря на то, что их пытались разнять, представительница слабого пола успела поотрабатывать боковой удар локтем справа в голову молодого человека.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ТРЦ "Никольский" произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил подростка.
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