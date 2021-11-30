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30.11.2021  15:31   Дмитрий Колоней

Драка у супермаркета: в Харькове девушка избила парня (видео)

О конфликте в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове у супермаркета "Посад" произошла драка. При этом главной героиней конфликта стала девушка. Она не только яростно отругала за что-то парня, но и в полной мере использовала его в качестве тренировочного мешка.

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Проведя серию ударов кулаком в голову, девушка ударила парня ногой в живот. Несмотря на то, что их пытались разнять, представительница слабого пола успела поотрабатывать боковой удар локтем справа в голову молодого человека. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в ТРЦ "Никольский" произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил подростка.

Тэги:  драка, конфликт, харьков, девушка бьет парня
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