24.11.2021 15:37 Дмитрий Колоней

Поле конопли у дома: ждет суда "наркобарон" из Харькова (фото)

В Харькове утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Киевской окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что 34-летний харьковчанин незаконно выращивал на собственном подворье коноплю.

Травка выращивалась для личного употребления без цели сбыта. Обьъем урожая оказался внушительным. В ходе обыска домовладения мужчины найдено и изъято почти 500 кустов конопли, что подтвердили эксперты Харьковского НИЭКЦ МВД Украины.

В октябре 2021 года мужчине сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Киевский районный суд г. Харькова. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, Харьковские наркобаронессы выращивали коноплю для реализации в Харьковской области.