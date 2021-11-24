24.11.2021 15:05 Виталий Хиневич
На Харьковщине перевернулся грузовик
В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 24 ноября около 11:24 спасателям поступило сообщение о происшествии с участием грузовика марки “SCANIA” на трассе «Змиев-Мерефа» возле села Высочиновка.
К месту события немедленно прибыло отделение пожарно-спасательной части. Спасатели разрезали искореженную кабину автомобиля, из которой извлекли 62-летнего водителя.
С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в медицинское учреждение города Харьков.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что на проспекте Науки, 38 в Харькове столкнулись автомобили
Skoda и Infinity. По словам очевидцев, Infinity на большой скорости догнал Skoda. В результате столкновения Skoda снесла разделительный забор.
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