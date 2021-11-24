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24.11.2021  15:05   Виталий Хиневич

На Харьковщине перевернулся грузовик

В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 24 ноября около 11:24 спасателям поступило сообщение о происшествии с участием грузовика марки “SCANIA” на трассе «Змиев-Мерефа» возле села Высочиновка.  
 
 
К месту события немедленно прибыло отделение пожарно-спасательной части. Спасатели разрезали искореженную кабину автомобиля, из которой извлекли 62-летнего водителя.
 
С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в медицинское учреждение города Харьков.
 
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. 
 
Ранее мы писали, что на проспекте Науки, 38 в Харькове столкнулись автомобили Skoda и Infinity. По словам очевидцев, Infinity на большой скорости догнал Skoda. В результате столкновения Skoda снесла разделительный забор.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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