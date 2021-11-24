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24.11.2021  14:46   Маргарита Кравцова

Теловые сети Харькова: улучшается качество подачи горячей воды

По Харькову идет планомерная замена оборудования.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харьковских тепловых сетях продолжают работать над улучшением качества подачи горячей воды в дома горожан. 
 
Так например, в центральном тепловом пункте Московского района меняют теплообменники, которые производят горячую воду для домов харьковчан. Этот тепловой пункт обслуживает 38 близлежащих домов и сейчас тут меняют сам теплообменник, устанавливают новую запорную арматуру и измерительные приборы. Работы делаются в параллель - то есть старое оборудование продолжает свою работу и горячая вода поступает в дома харьковчан. Отключение, говорят в ХТС, произведут только на четыре-пять часов. Именно в момент подключения трубопровода. 
 
Такая замена, говорят коммунальщики, в дальнейшем отразится не только на повышении качества услуги по горячей воде для потребителей, но и позволит экономить предприятию на энергоносителях.
 
 
"Новые теплообменники дадут нам возможность качественно регулировать температуру горячей воды, чтобы потребитель не чувствовал каких-либо перепадов, какого-либо дискомфорта. Также позволит работать без аварий на участках, что тоже отразится на качестве оплаты потребителя, соответственно да и на качество отношения потребителя вообще к Харьковским тепловым сетям", - говорит Антон Ищенко, начальник Московского филиала КП "ХТС"
 
Подобные работы продолжаются по всему Московскому району, в планах охватить наиболее проблемные участки. Сейчас, говорит Антон Ищенко, в Московском районе запланирована замена теплообменников на восьми объектах: один объект – уже работа завершена, на двух объектах – работы ведутся, на остальных - подготовительные работы. В среднем, на один объект уходит приблизительно десять - пятнадцать дней. Все работы на восьми объектах планируют завершить, до конца года, отмечает начальнки Московского филиала. 
 
Также замена теплообменников запланирована во всех районах Харькова – в рамках городской программы улучшения качества услуг для жителей города. Коммунальщики говорят, что в этом году хотят заменить оснащение на 26 центральных и индивидуальных тепловых пунктах.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали. Эта технология хороша тем, что позволяет не проводить больших разрытий, а просто протягивать новые трубы сквозь старые.

 

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Тэги:  тепловые сети, хтс, харьков, горячая вода, коммунальщики, жкх
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