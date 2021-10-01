    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Превратил комнату в плантацию конопли: в Харькове будут судить иностранца
01.10.2021  16:31   

Превратил комнату в плантацию конопли: в Харькове будут судить иностранца

В Харькове гражданина Вьетнама обвиняют в выращивании конопли.

Криминал Харьков: Иностранец выращивал коноплю у себя в комнате
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Руслана Скуратовича выяснилось, что вьетнамец оборудовал комнату для выращивания конопли в домовладении, расположенном в Московском районе г. Харькова.
 
13 августа 2021 года во время обыска правоохранители изъяли 185 растений конопли. Иностранец незаконно приобрел и хранил у себя дома каннабис весом около 2 кг, чтобы в дальнейшем сбывать его. Сейчас мужчина находится под стражей.
 
30 сентября 2021 года обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова. Иностранцу светит  срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители Харькова накрыли наропритон в многоквартирном доме по улице Библика.
 
Тэги:  наркотики, изготовление, харьков, выращиваеие хранение, иностранец, вьетнам
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.10 Криминал и происшествия Превратил квартиру в наркопритон: к харьковчанину пришла полиция (фото) 28.09 Криминал и происшествия В Харькове закладчица убегала от полиции (фото) 10.09 Криминал и происшествия В Харькове студент-иностранец распространял наркотики (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 