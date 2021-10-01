01.10.2021 16:31

Превратил комнату в плантацию конопли: в Харькове будут судить иностранца

В Харькове гражданина Вьетнама обвиняют в выращивании конопли.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Руслана Скуратовича выяснилось, что вьетнамец оборудовал комнату для выращивания конопли в домовладении, расположенном в Московском районе г. Харькова.

13 августа 2021 года во время обыска правоохранители изъяли 185 растений конопли. Иностранец незаконно приобрел и хранил у себя дома каннабис весом около 2 кг, чтобы в дальнейшем сбывать его. Сейчас мужчина находится под стражей.

30 сентября 2021 года обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова. Иностранцу светит срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители Харькова накрыли наропритон в многоквартирном доме по улице Библика.