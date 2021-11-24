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24.11.2021  16:30   Дмитрий Колоней

В харьковской тюрьме сыграли двойную свадьбу (фото)

Медовый месяц молодоженам заменит внеочередное трехдневное свидание в харьковской колонии.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Службу исполнения наказаний, мероприяте прошло в Алексевской колонии №25 с учетом противоэпидемиологических мер. Специалист отдела госрегистрации актов гражданского состояния в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции и невесты получили полный курс вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
 
 
Максим и Ольга вели совместное хозяйство до приговора Максима. Что касается Юрия и Татьяны, то они знакомы уже много лет, поддерживали дружеские отношения, но о браке не задумывались. В местах лишения свободы невесты постоянно поддерживали отношения, общались в режиме видеоконференций и во время краткосрочных свиданий. Так влюбленные и приняли решение официально зарегистрировать брак.
 
 
После церемонии молодоженам было разрешено внеочередное длительное свидание продолжительностью 3 суток.
 
Напомним, ранее мы писали о свадебном буме среди заключенных Харькова.
 

 

Тэги:  тюрьма, свадьба, харьков
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