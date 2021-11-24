    
Главная Новости Харькова Медицина Что следует употреблять в пищу при диабете
24.11.2021  16:50   Виталий Хиневич

Что следует употреблять в пищу при диабете

Диетологи продукты питания, которые смогут снизить уровень сахара в крови.

Диета при диабете
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Страна здоровья».
 
Отмечается, что фасоль при приеме в пищу хотя бы один раз в день снижает риск возникновения диабета II типа. 
 
В свою очередь гречневая крупа способна предотвратить развитие сахарного диабета либо же избежать тяжелой стадии болезни. 
 
Имбирь способен не только защитить организм от простудных явлений, но и повысить чувствительность тканей организма к инсулину. Данная реакция организма очень важна, так как течение заболевания во многом зависит от уровня инсулина в крови, если он занижен, необходимо повышать чувствительность тканей к гормону белковой природы.
 
 
Принимать имбирь можно в виде приправы либо же добавлять в чай. 
 
В это же время сообщается, что перед тем как употреблять в пищу те или другие продукты следует проконсультироваться с врачом.
 
Напомним, профилактика любого заболевания - это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий. 
 
Источник:   Страна здоровья
 Тэги:  медицина, здоровье, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.11 Медицина Исчезает боль: новые симптомы у пациентов с COVID-19 23.11 Криминал и происшествия Жалобы на качество лечения: в Харькове запретили деятельность офтальмологической клиники 20.11 Медицина Медики назвали, какие продукты питания могут вызвать тромбоз
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 