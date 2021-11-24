24.11.2021 16:50 Виталий Хиневич

Что следует употреблять в пищу при диабете

Диетологи продукты питания, которые смогут снизить уровень сахара в крови.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Страна здоровья».

Отмечается, что фасоль при приеме в пищу хотя бы один раз в день снижает риск возникновения диабета II типа.

В свою очередь гречневая крупа способна предотвратить развитие сахарного диабета либо же избежать тяжелой стадии болезни.

Имбирь способен не только защитить организм от простудных явлений, но и повысить чувствительность тканей организма к инсулину. Данная реакция организма очень важна, так как течение заболевания во многом зависит от уровня инсулина в крови, если он занижен, необходимо повышать чувствительность тканей к гормону белковой природы.

Принимать имбирь можно в виде приправы либо же добавлять в чай.

В это же время сообщается, что перед тем как употреблять в пищу те или другие продукты следует проконсультироваться с врачом.

Напомним, профилактика любого заболевания - это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.