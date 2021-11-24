24.11.2021 17:05 Виталий Хиневич
Телефон или жизнь: в Харькове мужчина угрожал ножом прохожему
В Московском районе Харькове было совершенно ограбление.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что днем сотрудники полиции получили сообщение от гражданина, который поведал, что на него было совершенно разбойное нападение.
Неизвестный, угрожая ножом, завладел телефоном и денежными средствами заявителя. Кроме этого, правоохранители получили информацию про аналогичный случай грабежа в этом же районе.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось быстро отыскать человека, который полностью подходил под описание, которое предоставили потерпевшие.
На место задержания подозреваемого была вызвана следственно-оперативная группа.При осмотре вещей задержанного следователи обнаружили и изъяли мобильный телефон заявителя.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, в поселке Покотиловка ограбили
пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.
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