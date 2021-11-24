24.11.2021 17:05 Виталий Хиневич

Телефон или жизнь: в Харькове мужчина угрожал ножом прохожему

В Московском районе Харькове было совершенно ограбление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что днем сотрудники полиции получили сообщение от гражданина, который поведал, что на него было совершенно разбойное нападение.

Неизвестный, угрожая ножом, завладел телефоном и денежными средствами заявителя. Кроме этого, правоохранители получили информацию про аналогичный случай грабежа в этом же районе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось быстро отыскать человека, который полностью подходил под описание, которое предоставили потерпевшие.

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На место задержания подозреваемого была вызвана следственно-оперативная группа.При осмотре вещей задержанного следователи обнаружили и изъяли мобильный телефон заявителя.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.