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24.11.2021  17:05   Виталий Хиневич

Телефон или жизнь: в Харькове мужчина угрожал ножом прохожему

В Московском районе Харькове было совершенно ограбление.

Ограбление Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что днем сотрудники полиции получили сообщение от гражданина, который поведал, что на него было совершенно разбойное нападение. 
 
Неизвестный, угрожая ножом, завладел телефоном и денежными средствами заявителя. Кроме этого, правоохранители получили информацию про аналогичный случай грабежа в этом же районе. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось быстро отыскать человека, который полностью подходил под описание, которое предоставили потерпевшие. 
 
 
На место задержания подозреваемого была вызвана следственно-оперативная группа.При осмотре вещей задержанного следователи обнаружили и изъяли мобильный телефон заявителя. 
 
На данный момент продолжаются следственные действия.
 
Напомним, в поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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